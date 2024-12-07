إحالة أوراق عامل بالفيوم للمفتى بتهمة قتل ابنته والنطق بالحكم يناير المقبل

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، إحالة أوراق المتهم «م .س » عامل خدمات نوعيه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ابنته المجني عليها «ن .م »، لشكه في سلوكها، وحددت جلسة دور الانعقاد في الأول من شهر يناير المقبل، للنطق بالحكم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بعثور أهالى قرية منشأة عبدالله على جثة لفتاة مقتولة وملقاة بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين، وتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، حيث تبين أن والد الفتاة قتلها لشكه في سلوكها، وتم إحالة الواقعة إلي النيابة التي أحالتها لمحكمة جنايات الفيوم، وأصدرت حكمها المتقدم.