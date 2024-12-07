إجراء 12 عملية دقيقة بقسم طب وجراحة العيون بجامعة سوهاج خلال 12 ساعة

سوهاج ـ محمود مقبول

أجرى فريق عمل قسم طب وجراحة العيون، والذي استطاع علي مدار 12 ساعة إجراء 25 عملية جراحية في لستة استثنائية، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة العيون بقسم طب وجراحة العيون بالجامعة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بفريق وقدم الشكر للفريق الطبي والأطقم التمريضية علي ما بذلوه من جهود في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية، ومساهماته في رفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وقال النعماني، أن زيادة الإقبال على المستشفيات الجامعية تؤكد ثقة المواطنين فيها وفيما تقدمه من خدمة لهم، وأن علينا أن نتحمل الأعباء الكبيرة التى تلقى على كاهلنا لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة سوهاج، مؤكداً علي أننا نسعى إلى إرضاء المواطنين وألا نتوقف عن التطوير المستمر فى الأداء، وتدبير الموارد المالية اللازمة للتطوير رغم محدودية ما تملكه الجامعة من موارد.

وأضاف النعماني، أن قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي نجح في نوفمبر الماضي في إنهاء قوائم الانتظار المسجلة والمحولة إليه، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، إنه تم إجراء 25 عملية تضمنت الجسم الزجاجي لعلاج الانفصال الشبكي، وحقن زيت السليكون، وعمليات ثقب الشبكية، موضحاً ان القسم مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية علي مستوي الصعيد.

وذكر الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تمت إجراء جميع الحالات بالمجان، مثمناً دعم اداره الجامعة بقياده الدكتور حسان النعماني لكلية الطب وللمستشفيات الجامعية، وحرصها علي المشاركة في تنفيذ كل المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين صحه الإنسان.

وأشار الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس القسم، إلى أن العمليات تمت بقيادة الدكتور محمد العجوز و الدكتور محمود فاروق، وبحضور جميع فريق الشبكية و الدكتور إسلام عوني، الدكتور علاء سنجاب، الطبيب أحمد حلمي والأطباء المقيمين المجتهدين يونس شعبان وندي عصام وعمرو محمد، مضيفاً أن القسم نجح منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير 20219 وحتي اليوم في إجراء 5496 عملية ذات مهارة.