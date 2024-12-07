أنامل ذهبية.. فتيات بنى سويف يبدعن فى صناعة المشغولات اليدوية والهاند ميد

بنى سويف ـ هانى فتحى

أنامل ذهبية، بأيادى فتيات منهن طالبات وأخريات خريجات مدارس فنية وجامعات، التحقن بورش عمل، نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف.

إسراء محمد، إحدى المدربات داخل ورشة عمل تدريبية بفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، روت لـ "اليوم السابع" تفاصيل التدريب، مشيرة إلى أن ورشة عمل تم تنظيمها لعدد من الفتيات الطالبات فى مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى خريجا المدارس الفنية والجامعات.

وتابعت المدربة إسراء محمد " نفذنا ورشة عمل للفتيات على مدار 23 يوما، منها ثلاثة أيام عبارة عن مهارات حياتية، و20 يوماً تدريب فعلى وإنتاج المشغولات اليدوية ".

وقالت إسراء محمد، إنها بدأت فى تدريب الفتيات على كيفية صناعة المشغولات اليدوية من الخيط، مشيرة إلى أنها بدأت مع الفتيات فى مراحل عمل الغرز حتى الوصول إلى صناعة قطعة المشغولات اليدوية كاملة.

وتابعت إسراء محمد "دربنا الفتيات على إنتاج المفارش بأنواعها المختلفة، وأصبحت الفتيات قادارات خلال تلك الفترة على إنتاج المشغولات اليدوية بصورة كاملة".

وروت المدربة أسماء زناتى تفاصيل التدريب الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، قائلة "دربنا نحو 25 فتاة على صناعة المشغولات اليدوية والهاند ميد وتم تسليم الفتيات فى نهاية التدريب بعض المواد الخام التى تساعدهم على بداية مشروع جديد".

وأشارت المدربة أسماء زناتى، إلى أن الفتيات من المتدربات لديهن إصرار كبير على النجاح فى ذلك المجال وفتح مشروع جديد يوفر لهم فرص عمل.

فيما قالت إيمان محمد إحدى المتدربات فى ورشة العمل، أنها حصلت على مهارات وفنون حرفة المشغولات اليدوية، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ فى تنفيذ مشروع خاص بها داخل قريتها وستقوم بتدريب عدد من الفتيات على هذا المشغولات اليدوية.

من جانبها، قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، أن الفرع اختتم بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة تدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة والذي عقد على مدار 23 يوما بمقر المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

وأشارت نرمين محمود، إلى أن التدريب عمل على تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهن ومساعدتهن لتحقيق دخل ثابت، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة لتمكينها اقتصاديا، ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن.

وأكدت نرمين محمود، أن التدريب يأتى فى إطار دعم المرأة والعمل على رفع قدراتها علي الانتاج والتشغيل الذاتي مما يساعدها علي الحصول علي فرص عمل ذات مردود اقتصادي متميز يعمل علي رفع مستواها المعيشي، وذلك بإمدادهن بمختلف المهارات الحرفية المطلوبة ودعمهن بالخدمات الفنية التي تمكنهن من الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، ما يعزز من قدرتهن واستمراريتهن في أسواق العمل ورفع مستواهن الاقتصادي.



إحدى المدربات



تدريب الفتيات



تدريب فتيات بنى سويف



جانب من التدريب



فتيات بنى سويف فى ورشة عمل