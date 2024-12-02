المترو ينظم مسابقة يوميا والفائز يحصل على تذكرتين سينما

كتب سيد الخلفاوى

نظم الخط الثالث للمترو، مسابقة لركاب المترو، يوميا، وذلك من خلال مسح رمز كود ملصق في محطات الخط الأخضر الثالث وعلى شاشات القطارات للإجابة على سؤال يومي، ويتم اختيار الفائزين يومياً على مدار 10 أيام، ويحصل كل منهم على تذكرتين لحضور أفلام بالسينما.

وأكدت الشركة الفرنسية المشغلة للمترو، أن المسابقة تأتى لتأكيد التزامها بتعزيز التجربة الثقافية لسكان القاهرة، وتنمية الثقافة من خلال أسئلة المسابقة التى يتم تغييرها يوميا.

محطات الخط الثالث للمترو

- عدلي منصور.

- الهايكستب.

- عمر بن الخطاب.

- قباء.

- هشام بركات.

- النزهة.

- نادي الشمس.

- ألف مسكن.

- ميدان هيليوبليس.

- هارون.

- الأهرام.

- كلية البنات.

- استاد القاهرة.

- المعرض.

- العباسية.

- عبده باشا.

- الجيش.

- باب الشعرية.

- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.

- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

- ماسبيرو.

- صفاء حجازى .

- الكيت كات.

- السودان.

- إمبابة.

- البوهى .

- القومية العربية.

- الطريق الدائري.

- محور روض الفرج.

- التوفيقية.

- وادي النيل.

- جامعة الدول العربية .

- بولاق الدكرور.

- جامعة القاهرة - تبادلية مع الخط الثانى.