أخبار مصر.. معاشات استثنائية لـ3665 من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا