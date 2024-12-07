أخبار مصر.. معاشات استثنائية لـ3665 من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، متابعا: "هناك رغبة متبادلة بين مصر والدنمارك لتعزيز هذه الروابط وبناء جسور التواصل بين شعبينا".
رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التي تقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، برعاية وتشريف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مدار يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية.
وزير الرى: سد النهضة بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة
عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .
محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد بالمرج لتوفير السلع بتخفيضات 20%
تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين، اليوم، سوق اليوم الواحد بالمرج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة .
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية.
8 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 8 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.
طقس اليوم.. أجواء معتدلة نهارا باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 23 والصغرى 14 درجة
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
رسميا.. الأهلي يواجه إنتر ميامي 14 يونيو فى افتتاح كأس العالم للأندية 2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديم موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوما واحداً، لينطلق يوم 14 يونيو عام 2025 بدلاً من يوم 15 من نفس الشهر، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
رسميا.. تأجيل مباراة إيفرتون ضد ليفربول لسوء الأحوال الجوية
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون ونظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحول الجوية.
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