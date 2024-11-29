بتخفيضات 20٪.. تعرف على أماكن سوق اليوم الواحد بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين، اليوم الجمعة سوق اليوم الواحد، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 20٪، وذلك بعدة مناطق وهى أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، وأمام ركن فاروق بحلوان، وفى حي الأميرية.

ويتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص ، والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي ، وتخفيض السعر ، وأن معروضات أسواق اليوم تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي بمدينة نصر لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.



وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات التى تصل إلى أكثر من 30 % عن مثيلاتها فى السوق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص ، والجمعيات الأهلية ، وتجار سوق العبور بشرط الا تقل أسعار المنتحات عن 30 % من مثيلاتها فى السوق.

وفى السياق ذاته، أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، ان السوق عبارة عن تجمع لعدد من سيارات السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين وبعض الشركات الاخرى، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.