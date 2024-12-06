7 مستشفيات لفحص الفائزين بقرعة الحج وإجراء 4 عمليات ناجحة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بدء الفحص الطبى للفائزين بقرية الحج، والراغبين فى أداء المناسك، بـ7 مستشفيات، بدء من الساعة الـ8 صباحًا حتى ساعة 2 مساء، ضمن مبادرة بداية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتقديم كافة الخدمات الطبية وإجراء الفحص الطبى للفائزين بقرعة الحج، والراغبين فى أداء المناسك، بالمستشفيات التى جرى تحديدها، مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى بيلا المركزى، ومستشفى برج البرلس المركزى، ومستشفى سيدى سالم المركزى، ومستشفى بلطيم التخصصى، ومستشفى العبور للتأمين الصحى

فى سياق متصل، شهدت مستشفى بلطيم التخصصى، اليوم الجمعة، 4 حالات قسطرة مخيه علاجية وتشخيصية، الأولى ل فتاة تبلغ من العمر 21 عاما تعانى من تشنجات متكررة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود تشوه شريانى وريدى بالمخ، وبعد وضع خطة العلاج تم إجراء قسطرة مخية علاجية لحقن التشوه بواسطة مواد مخثرة وقساطر متناهية الصغر.

والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما تعانى من تمدد شرايين المخ، وتم عمل قسطرة مخية تشخيصية، والحالة الثالثة، لسيدة تبلغ من العمر 54 سنة تعانى من جلطة بالمخ، وتم عمل قسطرة مخية تشخيصية.

شارك فى إجراء العمليات فريق طبى مكون من فريق جراحة المخ والأعصاب، دكتور محمد عبدالعزيز البيلى، استشارى جراحة مخ و اعصاب، والدكتور مصطفى محمد رمزى، مدرس جراحه المخ والاعصاب، والدكتور أحمد محمد فريد، اخصائى جراحة المخ والاعصاب، وفريق التخدير دكتور جمال، شمس استشارى التخدير، والدكتور إبراهيم أمين طبيب التخدير، ومن قسم الأشعة محمد خالد، وفريق تمريض قسم القسطرة، ولاء سعد مشرفة قسم القسطرة، ونبيل سلامة، وشروق الدوانسى، وسلمى ابوالنصر، أتمت الحالات علاجها داخل المستشفى ثم خروج الحالات تحسن بفضل الله، بقيادة الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، متمنيًا بالشفاء العاجل لكل مريض.

كما استقبل قسم جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى بلطيم التخصصى مريض فى العقد السادس من العمر يعانى من ضعف فى الجانب الأيسر من الجسد، وبعد الكشف وعمل الفحوصات تبين انسداد شبه تام بالشريان السباتى الرئيسى الأيمن المغذى للمخ بحيث يعمل فقط بنسبة 10% فقط.

وعلى الفور وبتوجيهات الدكتور أحمد حواس مدير المستشفى، تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية من تركيب دعامة للشريان السباتى بالمخ و فتح الشريان بنسبة 100%، وتحسنت حالة المريض ومازال داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتمكن فريق جراحة المخ والأعصاب، المكون من محمد البيلى، مدرس واستشارى جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور مصطفى رمزى مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور فريد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، ومن فريق الأشعة محمد خالد، ومن فريق التمريض عبد الله عاطف، وإنجى مسعد.