5 أسباب ساعدت فى طرق تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

كتب – حسام الشقويرى

تشير دراسات متعددة إلى أن حالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين البالغين في تزايد على مستوى العالم، وأن عدد التشخيصات أصبح أعلى أيضًا في الآونة الأخيرة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

1 - الوباء العالمي " كوفيد "

بسبب الوباء العالمي كوفيد ، كان هناك ارتفاع في حالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وكذلك في تشخيصه. ساعد الوباء الناس على ملاحظة الأعراض لدى أفراد أسرهم.

2 - الوعي لدى المعلمين



زيادة الوعي لدى المعلمين والمعلمات الذين يدركون ويدافعون عن الطلاب الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

3 - التكنولوجيا والانترنت



كثرة الاهتمام بالتكنولوجيا تجعل الاعراض مثل عدم الانتباه والاندفاع أكثر وضوحًا.

4 - تواجد وسائل التواصل الاجتماعي





لقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للعديد من الأشخاص التعرف على الأعراض بأنفسهم. وهذا لا يعني أنه يجب عليك فقط استخدام الإنترنت وجوجل لتشخيص نفسك.

5 - زيادة الوعي



إن الوعي بالأعراض التي تتجاوز الوصمات القديمة آخذ في الازدياد، مما دفع الناس إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول بعض الأمراض. علاوة على ذلك، يتم تشخيص العديد من البالغين الآن لأن نفس الشيء لم يحدث في طفولتهم. والسبب وراء ذلك هو أيضًا الوصمات ونقص الوعي.



وفقًا للخبراء، يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا، ويتسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في خلل تنفيذي - مما يعني أنه يعطل قدرة الشخص على إدارة عواطفه وأفكاره وأفعاله.

وأكد الأطباء أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يجعل من الصعب على الناس إدارة سلوكهم والانتباه والسيطرة على النشاط المفرط وتنظيم مزاجهم والبقاء منظمين والتركيز واتباع التعليمات وحتى الهدوء.

عادةً ما يتم تشخيص الأطفال أثناء الطفولة وغالبًا ما تستمر الحالة حتى مرحلة البلوغ. ومع ذلك، يتوفر علاج فعال يقول الأطباء إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يسبب مضاعفات خطيرة مدى الحياة إذا تُرِك دون علاج.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين



أكد الأطباء إن التشخيص يتم على أساس الأعراض - التي تتداخل بشكل كبير مع الأداء في منطقتين على الأقل من الحياة - مثل المدرسة أو المكتب والمنزل. تشمل علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه - المستخدمة للتشخيص:

قلة الانتباه

عدم القدرة على التنظيم والبقاء على المهمة

صعوبة الاستماع جيدًا

مشكلة في اتباع التعليمات وإكمال المهام

تجنب أو عدم الرغبة في المهام التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مستمرًا

فقدان الأشياء بشكل متكرر

التشتت بسهولة بسبب المحفزات الخارجية