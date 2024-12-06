اليوم السابع
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30 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلى على منازل شمال القطاع

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 09:49 ص
30 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلى على منازل شمال القطاع غزة- أرشيفية
أحمد علوى

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استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا ووقوع عدد من الجرحى في قصف الاحتلال منازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ذكرت وسائل إعلامية في غزة فجر اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية تواصل نسف المباني في قطاع غزة.

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية تواصل نسف المباني في تل الهوا جنوب غزة، ومباني سكنية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومبان سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضافت: "قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى نسف مربع سكني في مدينة رفح".

وأشارت إلى أن طائرة "كواد كابتر" أطلقت القنابل على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.







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