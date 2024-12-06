اليوم السابع
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وزير الرى يصل السعودية للمشاركة فى COP 16 لمكافحة التصحر

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 10:42 ص
وزير الرى يصل السعودية للمشاركة فى COP 16 لمكافحة التصحر وزير الرى يصل السعودية للمشاركة فى COP 16 لمكافحة التصحر
كتبت أسماء نصار

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‫وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) .

وكان فى استقباله الدكتور عبد العزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وأكد سويلم حرصه على المشاركة فى هذه الفعاليات الدولية الهامة والتى تمثل منصة هامة للحوار وتبادل الآراء بين القيادات وكبار المسئولين بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص موضوعات المياه والمناخ والأمن الغذائي ومكافحة التصحر.

 







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