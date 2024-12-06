اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 02:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ14 ألف جنيه شهريًا.. التفاصيل

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 02:00 ص
وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ14 ألف جنيه شهريًا.. التفاصيل وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية، توافر عدد من فرص العمل بأحد مصانع الألبان بمدينة العبور، بمرتبات تصل إلى 14 ألفًا و500 جنيه.

وتتضمن تلك الوظائف:

1- 5 أمين مخازن، منتج تام، خامات، ويشترط للتقدم:
- وجود خبرة 2: 5 سنوات.
- مؤهل عالي.
- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 35:22 سنة.
- إجادة برنامج SAP .
- المرتب الشهرى: من 10 آلاف جنيه إلى 12 ألفًا و500 جنيه.

2- سائق فورك، ويشترط للتقدم:

- مؤهل متوسط.
- خبرة 1 : 3 سنوات.
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 : 30 سنة.
-  رخصة معدات ثقيلة.
- الراتب 7500 : 9500 جنيه.

3-  فنى خدمات صناعية ويشترط للتقدم:

-  مؤهل متوسط تبريد وتكييف.
- أن يتراوح عمر المتقدم 36:25 سنة.
- خبرة 2: 5 سنوات.
- الراتب 12500 : 14500 جنيه.


وطالبت وزارة العمل، كل من يرغب بالالتحاق بهذه الوظائف، التوجه إلى مقر وزارة العمل بـ3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر- القاهرة، أو التوجه لمديريات العمل بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها، أو التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة www.manpower.gov.eg.







وزارة العمل

وظائف

فرص عمل

وظائف شاغرة

وظائف القوى العاملة

فرص عمل القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة