وزارة العمل: فرص عمل للشباب بشركة رائدة فى تقنية المعلومات بمرتب 63 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، توفير عدد من فرص العمل المميزة، وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، للشباب من الجنسين من سن 35 سنة، وخبرة أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، فى بعض الوظائف، برواتب مجزية، وذلك للعمل بأحد الشركات الرائدة فى تقنية المعلومات.
وأوضحت أن فرص العمل، متوفرة فى عدة تخصصات، وهى:
1- : Senior frontend Developer خبرة 5 سنوات فى العمل المهنى مع تقنيات الواجهة الأمامية، بمرتب 53 ألف جنيه شهريا.
2- مصمم واجهة Ui/UX خبرة أكثر من سنتين، بمرتب 24 ألف جنيه.
3- مطور Backend Developer ، خبرة أكثر من سنتين فى العمل كمطور LAF ravel PHP، بمرتب 29 ألف جنيه.
4- Digital Marketing، خبرة أكثر من 4 سنوات فى المجال، بمرتبات 24 ألف جنيه.
5- Graphic Designer، خبرة أكثر من 4 سنوات، بمرتب 17 ألف جنيه.
6- Business Analyst، خبرة أكثر من 4 سنوات، ويفضل Microsoft Access- SQL، بمرتب 63 ألف جنيه شهريا.
7- Qc : خبرة أكثر من سنتين كمهندس ضمان جودة، بمرتب 14 ألف جنيه شهريا.
وأكدت الإدارة العامة للتشغيل، على أن الفرص التى جرى توفيرها بواقع 8 فرصة عمل، جرى توفيرها بالتنسيق مع إدارة الشركة، برواتب تبدأ من 14 ألف جنيه وتصل إلى 63 ألف جنيه، حسب التخصص والمجال المطلوب والخبرة لدى المتقدمين.
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