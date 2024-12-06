نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضائها للانعقاد الثالث للجمعية العمومية اليوم

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية، اليوم، الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، فى الانعقاد الثالث لها، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للحضور من الساعة 1 ظهرا.

وأوضحت أن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، يتضمن:

1 - التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية:

- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل2024 .

- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير2024 .

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة :

- كلمة النقيب العام .

- تقرير الأمانة العامة .

- تقرير أمانة الصندوق.

- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام ۲۰۲۲ بعد الإطلاع على تقرير كل من : مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

4- تعيين مراقب للحسابات .

5- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل:

الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع ٥٠% ) مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (۱۱) لعام ۲۰۲۳ م بتاريخ ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ م ) .

6- ما يستجد من الأعمال .