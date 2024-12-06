نقابة أطباء الأسنان تدعو أعضائها للانعقاد الثالث للجمعية العمومية اليوم

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية، اليوم، الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، فى الانعقاد الثالث لها، بالقاعة الكبرى بمبنى دار الحكمة، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، علما بأنه سيتم فتح باب التسجيل للحضور من الساعة 1 ظهرا.
وأوضحت أن جدول أعمال الجمعية العمومية، طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، يتضمن:
1 - التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية:
- محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل2024 .
- محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير2024 .
2- مناقشة السياسة العامة للنقابة :
- كلمة النقيب العام .
- تقرير الأمانة العامة .
- تقرير أمانة الصندوق.
- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام ۲۰۲۲ بعد الإطلاع على تقرير كل من : مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.
4- تعيين مراقب للحسابات .
5- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل:
الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع ٥٠% ) مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (۱۱) لعام ۲۰۲۳ م بتاريخ ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ م ) .
6- ما يستجد من الأعمال .
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