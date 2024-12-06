مصرع شخصين إثر سقوط تندة خرسانية لمحل بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية -صبرى غانم

لقى شخصين مصرعهما نتيجة سقوط تندة محل محمصة عليهما أثناء شراء اللب من المحمصة فى شارع ابورشيد فى القنطرة غرب بالإسماعيلية وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.



وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سقوط تندة محل محمصة على شخصين فى شارع ابورشيد بمركز القنطرة غرب.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع كلا من إيهاب، ا، ا، 47 عاما مقيم سعود الحسينية شرقية وشخص آخر 15 عاما.



على الفور تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة. جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثامين.