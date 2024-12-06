ماذا يحدث فى جسمك عند تناول ماء القرفة على معدة فارغة؟.. فوائد لا تتوقعها

كتبت مروة هريدى

العادات الصباحية تعزز الصحة العامة، من تناول مشروبات مثل ماء الليمون إلى الشاي الأخضر، ويرى الخبراء أن هناك العديد من الطرق لتعزيز الصحة عن طريق إضافة مثل هذه المشروبات إلى الطقوس اليومية، كما أن صندوق التوابل غنى بأنواع عديدة يمكنها أن تعزز صحتنا خاصة مع الطقس البارد، وتحتوى على عناصر غذائية وتقدم فوائد صحية مثل تعزيز عملية التمثيل الغذائي والصحة العامة أيضًا، ولعل أحد هذه التوابل المفيدة هي القرفة خاصة عند إضافتها إلى الماء وتناولها في الصباح، حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. الفوائد غير الشائعة لشرب ماء القرفة:

تنظيم مستويات السكر في الدم

القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ووفقًا للخبراء، فإن شرب ماء القرفة يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري وتقليل خطر الإصابة به أيضًا.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

وفقًا للخبراء، من المعروف إن القرفة تزيد من معدل التمثيل الغذائي، مما قد يساعد في إدارة الوزن وفقدان الدهون، وشرب ماء القرفة يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر وتحسين معدل التمثيل الغذائي.

تقليل الالتهابات

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وتخفيف الألم وعدم الراحة المرتبطين بحالات مثل التهاب المفاصل أيضًا.

غنية بمضادات الأكسدة

ثبت أيضًا أن القرفة مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويعزز الصحة العامة.

تحسين صحة القلب

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لماء القرفة في خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية، مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وثبت أيضًا أن هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز جهاز المناعة

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في القرفة على محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، كما أن شرب ماء القرفة على معدة فارغة بانتظام يمكن أن يساعد في درء الأمراض.

تعزيز صحة الدماغ

القرفة يمكن أن تحسن الوظائف الإدراكية وتحمي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، وفقًا للخبراء، فإن شرب ماء القرفة قد يعزز الذاكرة وصحة الدماغ.

خصائص مضادة للالتهابات

يمكن أن تساعد المركبات الموجودة في القرفة في تقليل الالتهاب، مما قد يفيد حالات مثل التهاب المفاصل.

المساعدة في إنقاص الوزن

لقد ثبت أن القرفة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في حرق الدهون.

تعزيز صحة الجلد

وفقًا للخبراء، يمكن أن تفيد خصائص القرفة المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات الجلد عن طريق تقليل حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى، وشرب ماء القرفة يمكن أن يعزز أيضًا بشرة صافية وصحية.

التحكم في الشهية

يمكن لهذه التوابل أن تعزز الشعور بالشبع والامتلاء، مما يساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

تخفيف انزعاج الدورة الشهرية

وفقًا للخبراء، تساعد القرفة في تخفيف آلام الدورة الشهرية وأعراض متلازمة تكيس المبايض.

تعزيز الحالة المزاجية

يمكن لرائحة القرفة أن ترفع المزاج وتخفف التوتر، مما يساهم في الصحة العقلية بشكل عام.

خصائص مضادة للميكروبات

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للميكروبات طبيعية يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا والفطريات.

خصائص مضادة للسرطان

وفقًا للخبراء، قد تمنع القرفة نمو الخلايا السرطانية وتقلل من انتشار الأورام، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

تأثيرات مضادة للالتهابات

تحتوي على مركبات يمكن أن تقلل الالتهاب، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الحفاظ على صحة الفم

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للقرفة في محاربة رائحة الفم الكريهة وتحسين نظافة الفم بشكل عام.

كيف يمكن استخدام القرفة؟

وفقًا للخبراء، فإن إضافة القرفة إلى قهوتك السوداء هي أيضًا فكرة جيدة لتعزيز الصحة العامة، كل ما عليك فعله هو إضافة قليل من مسحوق القرفة إليها أثناء تحضير القهوة وتناولها.

الآثار الجانبية المحتملة للقرفة:

قد يعاني بعض الأفراد من ردود فعل تحسسية، مما يؤدي إلى أعراض مثل تهيج الجلد أو صعوبة التنفس، وأيضًا، قد يسبب الإفراط اضطرابًا في المعدة أو غثيان أو إسهال، وقد تسبب الكميات العالية من "الكومارين" في أنواع معينة من القرفة تلف الكبد وظهور تقرحات الفم وردود الفعل التحسسية، وعلى الرغم من أن القرفة قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب نقص السكر في الدم، وخاصة لدى الأفراد الذين يتناولون أدوية السكري.

طريقة عمل ماء القرفة

اضيفي قليلًا من القرفة المطحونة إلى كوب من الماء المغلي، واتركيه منقوعًا لمدة 15-20 دقيقة، وقلبيه واشربيه دافئًا أو اتركيه يبرد إلى درجة حرارة الغرفة ثم تناوليه على معدة فارغة، حيث يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ووفقًا للخبراء، يساعد ماء القرفة في تنظيم عملية الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهضمية، ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الانزعاج الهضمي والانتفاخ والغازات.