كنوز البطن.. أسرار رحلة البطارخ من البحر للمائدة.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

أسرار عديدة لرحلة البطارخ "كنوز البطن" منذ وجودها داخل البحر إلى خروجها مع الصيادين وتفريغها من الأسماك، والتى يتم تسويتها بطرق عديدة ما بين مشوى وطاجن ومملح، بالإضافة إلى دخولها فى أكلات الـ "سى فود".

قال أحمد الشافعى الشهير بـ "ميحا" - بائع سمك، إن البوري المبطرخ ذا الحجم الكبير الذي تصل فيه متوسط وزن السمكة يصل إلى 2 كيلو، ويكون الموسم الخاص به في شهر أكتوبر وينتهي منتصف نوفمبر وهذا من بحيرة البردويل أو قناة السويس، أما ذو الحجم الصغير يبدأ الموسم خاصته من شهر نوفمبر وينتهي في منتصف يناير، ويطلق عليها اسم "الطوبارة" يكون من المزارع أغلبها.



وأضاف، أن الإقبال على البوري المبطرخ في تزايد مستمر من كل أنحاء الجمهورية، وبعد ذلك يبدأ شراء الطوبارة والتي يكون سعرها أقل نظراً لحجمها الصغير، بالكيلو يكون عبارة عن 3 سمكات، موضحاً أن بعض الزبائن يفضلون أن يتم تسوية السمك منفرداً بدون البطروخ ويطلق عليه "فوارغ" بأشكال عديدة منها "سنجاري، زيت وليمون، صيادية"، والبطارخ أيضاً يتم شويها على "الجريل" أو طاجن فلها طرق عديدة ، وهناك آخرين يفضلون البوري المبطرخ مشوي كما هو مغلق بالبطروخ .

وأوضح ياسر المياح - بائع بطارخ مملحة "كفيار" ومنظف للأسماك، يتم تنظيف الأسماك "البوري" بنزع محتويات البطن كاملة بعد استخراج البطروخ بشكل دقيق دون أن تصل الآلة الحادة إليه ونزع القشور الموجودة على السمكة من الخارج وكذلك الأعين وجزء من الرأس حتى يظهر جسم السمكة كله وكأنه قطعة واحدة، كمل يتم تنظيف البطروخ من الدماء التى عليه وذلك يكون بجنيه معدنى.

وأشار الشيف هاني سليمان - طباخ، إلى أنه بعد التنظيف الجيد للسمك يتم وضع "التتبيلة" الخاصة بنا ودمج الخضروات بها وقبل ذلك كله يتم وضع الليمون على السمك، ويدخل الفرن علي درجة حرارة معينة، مضيفاً أن البطارخ يتم وضعها على الجريل بالزبدة لتكون مشوية بطعم لذيذ ورائع.