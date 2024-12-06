صوم الميلاد المجيد من الدرجة التانية.. اعرف التفاصيل

كتبت: بتول عصام

بدءت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، ويستمر لمدة 43 يوما حتة ليلة عيد الميلاد 6 يناير.

ويعتبر صوم الميلاد صوما من الدرجة الثانية، وذلك يعني أن يسمح فيه بتناول الأسماك، ويأتي السؤال هنا ما هو الفرق بين صوم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وفي حقيقة الأمر أن هذا الانقسام ليس مجرد تقسيم للأصوام بصورة عشوائية ولكنه تقسيم له دلالاته وأسبابه.

فعند الرجوع لسبب ذلك نجد أنه تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.