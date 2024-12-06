رئيس الإمارات يبحث مع رئيس وزراء منغوليا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء جمهورية منغوليا أويون إردين لوفسانا مسراى، الخميس، جوانب العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في قصر الشاطئ في أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - مجالات التعاون بين البلدين والعمل المشترك على تعزيزها واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة المتجددة والبنية التحتية والعمل المناخي والسياحة وغيرها.

وتطرقا إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.