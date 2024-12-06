جامعة الأقصر تنظم فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بكلية حاسبات ومعلومات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بحضور عدد كبير من العاملين بالجامعة والمؤسسات الحكومية بمحافظة الأقصر، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى تهدف إلى تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وتم تنظيم فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا بكلية الحاسبات والمعلومات، بإشراف الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد الكلية، وبحضور الدكتور أحمد محى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة؛ حيث جاءت المبادرة برعاية وزارة العمل ومحافظة الأقصر؛ بمتابعة دكتورة هناء حامد، مدير قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، وتنظيم الدكتور سلامة حامد المدرس بكلية الآثار والمنسق الرقمى لمبادرة بداية بجامعة الأقصر؛ وإيمانًا من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بدور المبادرات فى التثقيف ونشر التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية فى الجامعات الحكومية.

وافتُتحت فعاليات المبادرة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها السلام الجمهورى، ثم كلمة الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والذى أكد أن المبادرة الرئاسية ( بداية ) الهدف منها هو نشر الوعى الثقافى، والبيئى، وأهمية بناء الإنسان المصرى على كافة الاصعدة؛ مشيرًا إلى أن التوجه الرئاسى لبناء الإنسان لابد أن يكون نابع من الإنسان وذلك للحصول على مخرجات سليمة من خلال تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة؛ مما يحدث علاقة تكاملية مبنية على فهم وثقافة وتغيير السلامة والصحة المهنية فى المقام الأول والخروج منها بتوصيات؛ الهدف منها الحفاظ على سلامة العاملين والطلاب فى المنشأة الحكومية.

وفى كلمته؛ رحب الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بكافة الضيوف؛ القائمين على تنفيذ المبادرة من مديرية العمل بمحافظة الأقصر؛ مؤكدًا على تسخير كافة إمكانات الكلية لنشر الوعى بالمبادرة؛ بما يسهم فى تعزيز مفهوم بناء الإنسان وتنمية مهاراته، فيما أشار الدكتور فتحى سليمان رئيس قطاع شركة Clc، إلى أنه من أجل تطبيق السلامة والصحة المهنية بشكل سليم لابد من الإنسان يبدأ بنفسه اولًا بالتنفيذ؛ لافتا إلى دورهم فى تعليم الأطفال فى المدارس حالات الطوارئ وان صدور الخطأ ليس فى الترتيبات ولكن فى ردود الأفعال؛ متطرقا بالحديث عن أنواع الصيانة وكيفية التدريب على تحسين الأداء الفنى وتقييم حجم الأخطاء الناتجة وعلم الإطفاء.

كما استعرض الدكتور سلامة حامد المدرس بكلية الآثار والمنسق الرقمى للمبادرة بالجامعة؛ دور جامعة الأقصر فى أنشطة بداية بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية منذ بدء انطلاقها فى 15 سبتمبر 2024م حتى اليوم والتى تستمر مدة 100 يوم شاركت فيها الجامعة بالعديد من الانشطة والفاعليات أو القوافل التى تخدم المجتمع المدنى والجمعيات وطلاب المدارس مستهدفة كل الأعمار.

وتخلل الفعالية تبادل الدروع؛ واستكملت المبادرة بندوة عن مخاطر بيئة العمل قدمها د الحسينى الطاهر؛ والتى استعرض فيها عرض تقديمى عن العمل وبيئة العمل وأنواعه والأمن الصناعى وتنوع طفايات الحريق مستعرضًا مفهوم السلامة والصحة المهنية وأنواع مخاطر العمل: "الكيميائية – بيولوجية – ميكانيكية وغيرها، والامراض المهنية والمخاطر الطبيعية"، واختتمت الفاعلية دكتورة سامية عبد الرسول أخصائى سلامة وصحة مهنية والتى تناولت محاضرة بعنوان إدارة وتقييم المخاطر.