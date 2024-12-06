اليوم السابع
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تعرف على أماكن ومواعيد قوافل مبادرة بداية بكفر الشيخ

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 05:00 ص
تعرف على أماكن ومواعيد قوافل مبادرة بداية بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ ومراسل اليوم السابع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تستضيف قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، قوافل مبادرة بداية جديدة، فى 6 قرى بمركز قلين من خلال أنشطة متعددة تستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر الجارى.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، أن 6 قرى تشهد مبادرة بداية بمركز قلين وهى شباس عمير وميت الديبة والبكاتوش وحصة الغنيمى والمنشأة الكبرى وقونة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن القوافل ستبدأ بقرية البكاتوش ثم قرية حصة الغنيمي والأحد بقرية المنشأة الكبرى، ثم قرية قونة الاثنين المقبل، ويشارك فى المبادرة سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع خدمات المحليات وسيارة الشهر العقارى ومشروع توزيع لحوم صكوك الأضاحي والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة وسيارات الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى العيادة البيطرية وسيارة منتجات تحيا مصر للحوم والدواجن والخضراوات المجمدة والسلع التموينية وسيارة الأحوال المدنية، وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة.

 







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