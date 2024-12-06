اليوم السابع
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انخفاض فى درجات الحرارة وبرودة فى الجو على معظم أنحاء محافظات الدلتا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 10:31 ص
انخفاض فى درجات الحرارة وبرودة فى الجو على معظم أنحاء محافظات الدلتا الطقس
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة طقس غير مستقر إنخفاص فى درجات الحرارة وبروده فى الجو ، على معظم أنحاء المحافظة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، طقسا  باردا ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة  مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الارصاد  الجوية، درجات الحرارة  العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11.







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