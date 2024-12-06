القافلة الطبية للشفة الأرنبية تستقبل 211 حالة بمستشفيات جامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

انطلقت فعاليات وأعمال القافلة الطبية الدولية للشفة الأرنبية بمستشفيات جامعة أسوان، اليوم تحت رعاية الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وإشراف الدكتور أشرف أمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون بين قسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى أسوان الجامعى، ومؤسسة ابتسامة الدولية وذلك بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان والدكتور مصطفى الطيرى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور محمد الشاذلى رئيس القافلة، والدكتور أحمد قناوى رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى أسوان الجامعى.

وقال الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، فى تصريحات صحفية، إن أعمال القافلة الطبية الدولية، بدأت اليوم الجمعة بالمجان وتستمر أعمالها على مدار أيام الأسبوع كما استقبلت القافلة 211 حالة للعلاج من أسوان ومحافظات جنوب الصعيد وقام أطباء القافلة بفحص حالات الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية للأطفال، وإجراء التشخيص الطبى اللازم تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية، والقيام بعرض الحالات على أطباء التخدير والتخاطب.



وتعد هذه القافلة ينتظرها الكثير من أسر ومرضى أطفال محافظات الجمهورية وصعيد مصر.

وأضاف الدكتور محمد الشاذلى رئيس القافلة، أن القافلة تضم أساتذة متخصصين من مختلف الجامعات الدولية والإقليمية مثل جامعة الأزهر الشريف وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمغرب وفلسطين، وأسيوط وسوهاج وتضم نخبة متميزة من أطباء التجميل والجراحة على مستوى جامعات العالم.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، أن فاعليات القافلة الطبية الدولية تنطلق تحت إشراف ورعاية الدكتورلؤى سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، ووكلاء كلية الطب، والمدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، وتعمل مستشفى أسوان الجامعى على توفير كافة الإجراءات اللازمة من تسهيلات والعمل على تسخير كافة الامكانيات المتاحة من مستلزمات طبية لإنجاز مهام القافلة العلاجية.

وأوضح الدكتور أحمد قناوى رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى أسوان الجامعى، أن القافلةاستهلت أعمالها اليوم بالفحص الكامل فى تخصصات الأطفال وجراحة التجميل والأسنان والتخاطب والتخدير والعناية المركزة وإخصائى تغذية الأطفال والهيئة التمريضية والتسجيل الطبي.إضافة إلى أن توقيع الكشف اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 م، تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية بقسم الجراحة والتجميل بمستشفيات جامعة أسوان، كما يتم متابعة جميع الحالات بقسم التجميل والإصلاح بعد ذلك طوال العام للوقوف على أفضل النتائج وتفادى المضاعفات واستكمال العلاجات التخصصية بجودة طبية فائقة.