العراق: مستعدون للعب دور محورى فى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

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أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادى، استعداد بلاده للعب دور محورى فى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.



وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز"، على أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المستمر فى سوريا.



وقال إن بلاده على استعداد للمساهمة فى أى جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يضمن وحدة الأراضى السورية ويحترم سيادتها، مع التأكيد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للأزمة فى سوريا لضمان عدم تجدد الصراع فى المستقبل، مضيفًا أن التعاون بين الأطراف المعنية فى المنطقة هو خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار.