التاريخ المصرى القديم يجذب طلبة المدارس فى الصين بمعرض قمة الهرم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

لا يزال يحقق المعرض المصرى "قمة الهرم – الحضارة المصرية القديمة" الذى تم افتتاحه منذ عدة أيام داخل متحف شنغهاى القومى بمدينة شنغهاى بجمهورية الصين الشعبية، والذى تم افتتاحه فى يوليو الماضى ويستمر داخل متحف شنغهاى حتى أغسطس المقبل، رقم قياسى جديد بوصول عدد زواره لأكثر من مليون زائر حتى الآن.

وفى هذا الصدد حصل "اليوم السابع" على صور حصرية جديدة من داخل المعرض لتوافد الأطفال وطلبة المدارس فى مدينة شنغهاى الصينية داخل المعرض فى رحلات مميزة ومبهجة لهم لمعرفة التاريخ المصرى القديم بين قطع المعرض، حيث تم افتتاح المعرض داخل متحف شنغهاى القومى بمدينة شنغهاى بجمهورية الصين الشعبية، فى 19 يوليو الماضى واستقبل حتى الآن أكثر من مليون زائر من الشعب الصين، والذى تم تنظيمه فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة السياحة والآثار لإقامة العديد من المعارض الأثرية المؤقتة للخارج لتكون نافذة لكل شعوب العالم للتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعبقرية وبراعة المصرى القديم فى العلم والهندسة والفن وغيرها من المجالات، مما يسهم فى التقارب بين الشعوب وثقافاتهم ومعتقداتهم المختلفة.

فيما ترأس اليوم، شريف فتحى وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" المقام حاليا بمدينة شنغهاى بالصين حيث استقبل المعرض نحو مليون زائر منذ افتتاحه فى يوليو الماضى حتى الآن، ومن المتوقع أن يستقبل حوالى 4 مليون زائر بنهاية مدة عرضه فى أغسطس المقبل.

ومن الجدير بالذكر إنه تعتبر مدينة شنغهاى من المُدن الصينية الحديثة، فنجد مبانيها صُممت على الطراز المعمارى العصرى، فمدينة شنغهاى هى مركز التجارة والمال والعاصمة الاقتصادية فى الصين وتعد من المدن الصناعية والسياحية الكبرى، وتعد الأكبر من حيث تعداد السكان، ومن المدن الأقدم فى التاريخ قد تنوعت فيها الثقافات القديمة والحديثة وأصبحت مزيجا يروى قصص التراث الماضى والحاضر، وهو ما زادها تميزًا بين مدن العالم.



أطفال-الصين-يتوافدون-على-المعرض



أطفال-صينيين-بمعرض-قمة-الهرم-حضارة-مصر-القديمة



توافد-عظيم-فى-معرض-قمة-الهرم-حضارة-مصر-القديمة



سعادة-الأطفال-الصينيين-بمعرض-قمة-الهرم-حضارة-مصر-القديمة



صينيين-بالزي-الفرعونى-فى-معرض-قمة-الهرم-حضارة-مصر-القديمة



طلبة-وأطفال-الصين-داخل-معرض-قمة-الهرم-حضارة-مصر-القديمة