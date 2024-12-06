اليوم السابع
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ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 43 منذ فجر الجمعة

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 06:05 م
ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 43 منذ فجر الجمعة غزة
محمد جمال

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ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة إلى 43 شهيدا 33 منهم شمالي القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

 

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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