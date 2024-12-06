ارتفاع أسعار الكاكاو إلى 10 آلاف دولار للطن فى نيويورك بسبب نقص الانتاج

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ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الإنتاج في غرب إفريقيا، مع نقص الإمدادات العالمية بالفعل.

وارتفعت العقود الأكثر نشاطا بنحو 2.4% إلى 10092 دولارا للطن في نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ 14 يونيو، قبل أن تتراجع. وتتجه العقود الآجلة نحو الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب، وهو ما يمثل أطول سلسلة صعود منذ أواخر مارس الماضى.



وتتضاءل احتمالات تعافي الإنتاج في ساحل العاج وغانا، أكبر مزارعي الكاكاو في العالم، مع فترة من الطقس الجاف في المنطقة. ووفقا لجوناثان باركمان، رئيس المبيعات الزراعية في مجموعة ماريكس، فإن بداية رياح هارماتان الموسمية المتربة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.



ونقلت شبكة "بلومبرج عن باركمان: "ما بدأ كمحصول جيد عانى من سوء الأحوال الجوية وتدهورت آفاق الإنتاج. إن الميزانية العمومية المشددة، عندما تكون المخزونات منخفضة أيضا، تسبب بعض القلق في السوق".



واستمرت مخزونات الفاصوليا في الولايات المتحدة في الانكماش، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004، حيث قامت الشركات التي تواجه أسعارًا أعلى بسحب المخزونات. كما كان التجار مثل بيير أندوراند متفائلين بشأن الكاكاو، مشيرين إلى سوق تعاني من عجز هيكلي بعد مواسم حصاد سيئة متتالية وتناقص المخزونات في البلدان المستهلكة.



ويتجه البن العربي إلى تحقيق أسبوع خامس من المكاسب، وهو أطول سلسلة مكاسب في حوالي ستة أشهر. وارتفع العقد الأكثر نشاطًا في نيويورك بما يصل إلى 4%اليوم الجمعة.