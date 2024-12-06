إدارة التجنيد تقدم تيسيرات تجنيدية لذوى الهمم بعدد من المحافظات

كتب زكى القاضى

استمراراً لدور القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظتى بنى سويف والدقهلية وجامعة القاهرة، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن، وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان .

خلال مراسم تسليم الشهادات، ألقى اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط بين أبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن وقواتهم المسلحة، من خلال تقديم الدعم اللا محدود، وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية.

وتضمنت المراسم تقديم عدداً من الفقرات الفنية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، فيما أعرب الحضور عن عميق تقديرهم وشكرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم أبناء مصر من ذوى الهمم بالشكل اللائق، بما يدعم رفع روحهم المعنوية، ويسهم فى انخراطهم لمظاهر الحياة الإجتماعية ويرسم البسمة على وجوههم.

حضر المراسم محافظوا الجيزة وبنى سويف والدقهلية، ورؤساء جامعات القاهرة وبنى سويف وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة بتلك المحافظات .