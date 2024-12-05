وسائل إعلام سورية: المضادات الأرضية تتصدى لمسيرات فى أجواء مدينة حمص

محمد جمال

أكدت وسائل إعلام سورية ان المضادات الأرضية تتصدى لمسيرات فى أجواء مدينة حمص السورية.

وقال موقع "يورونيوز" الأوروبى، إنه مع استمرار الجماعات المسلحة في قتال القوات الحكومية، تستعد القوى الخارجية للعواقب المحتملة للوضع الخطير فى سوريا.

ويتجه الإرهابيون جنوبًا على الطريق السريع، وإذا لم يتم إيقافهم فقد يصلون إلى محافظة حمص قبل اختراق الحدود الشمالية اللبنانية، وفقا للموقع.

وقال موقع "يورونيوز" أن هذا السيناريو سيعزل دمشق عن مساحة كبيرة من الجمهورية السورية وكذلك عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأرصفة طرطوس البحرية الروسية، ومطار حميميم العسكري.

واعتبر الموقع، أن الأحداث في سوريا سوف تؤثر حتما على لبنان، حيث إن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله معلقة بخيط رفيع.

وتشهد سوريا تطورات كبيرة وخطيرة ومعقدة مع تصاعد القتال، ما زاد من عمليات النزوح الجماعي وعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى إن الوضع كارثي في أعقاب التصعيد الأخير في حلب ومناطق أخرى في شمال غرب سوريا، منبها إلى أن ذلك التصعيد أدى إلى توقف شبه كامل للعمليات الإنسانية هناك.