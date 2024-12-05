وزير الدفاع الإسرائيلى يكشف عن دور سلاح الجو فى تفجيرات البيجر فى لبنان

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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان له دور في تفجيرات أجهزة النداء (البيجر) في لبنان والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين وعناصر حزب الله في سبتمبر الماضي.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن كاتس قال، خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية، "لقد توصلنا إلى وقف إطلاق النار في لبنان والذي نشأ عن القدرات والضربة التي تعرض لها حزب الله. هذه القوة كانت بالتأكيد لاعباً مركزياً في هذا، وكانت أيضاً جزءاً من أجهزة النداء (انفجارات البيجر)".

ولم يتطرق المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى الجزء الخاص بانفجارات أجهزة النداء في نص بيان للوزارة وذكر بدلاً من ذلك أن سلاح الجو الإسرائيلي "كان جزءًا من استخدام الوسائل التكنولوجية وما حدث لاحقًا ".

وفي وقت لاحق من تصريحاته، صرح كاتس: "هذا هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يُعيد السلام إلى الشمال، حتى نتمكن من إعادة السكان واستعادة الأمن. نحن في فترة تجريبية، ولا نتسامح مع الخروقات "