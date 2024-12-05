وزارة الصحة: مشروع رعايات مصر مظلة مهمة لتوفير الخدمة للمرضى

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ" بداية منظومة المشروع القومى لرعايات مصر و هى مظله لعمل مشترك بالتعاون مع كافة الجهات المقدمة للخدمات الطبية لتنفيذ المشروع وتوفير اسرة الرعاية المركزة بشكل سريع للمرضى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومى للرعايات والحضانات يعتمد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فى معرفة كافة الأسرة الشاغرة بالمستشفيات بالتخصصات المختلفة وإمكانيات تنسيق الخدمات للمكان الأنسب للمريض مما يحقق الكفاءة والفاعليه فى توفير الخدمة الطبية المطلوبة وقد نجح المشروع فى إحكام الرقابة على كل اسرة الرعاية فى المستشفيات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يتم متابعة نسب إشغال الأسرة فى أقسام الرعايات والحضانات فى المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة، على مدار الساعة بالإضافة إلى سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات لافتا إلى أنه يتم تحليل بيانات المنظومة الإلكترونية لمشروع الرعايات والحضانات والطوارئ، والمرضى الذين تم تحويلهم أو توفير الرعايات لهم من خلال الغرفة المركزية،