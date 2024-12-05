وزارة الزراعة: تصدير 5500 طن موالح أول ديسمبر

كتبت أسماء نصار

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن صادرات مصر من الموالح أول أيام الموسم التصديرى لعام 2024/2025 في 1 ديسمبر بلغت نحو 237 شحنة بواقع 5500 طن تم تجهيزهم وتعبئتهم بـ108 منشآت تصديرية معتمدة.

وتحتل الموالح فى مصر المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة، وذلك من حيث المساحة والإنتاج وكمية التصدير، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الموالح 2 مليون و280 ألف طن خلال العام الحالى، حيث تتميز محاصيل الموالح بإمكانية زراعتها بصفة عامة فى مختلف الأراضى ولكن هناك أنواع من الموالح لا تجود زراعتها إلا فى محافظات معينة مثل البرتقال والليمون واليوسفى لا يجود إلا فى النوبارية والشرقية.

وتعد الموالح الثمرة الشعبية فى مصر، ليس فقط لانخفاض سعرها فهى أيضًا تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بنضارتها لفترة طويلة دون الحاجة إلى الحفظ فى الثلاجة، كما أنها تمد الجسم بفيتامين " c" الذى يزيد من المناعة لاحتوائه على العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون تناول الحليب، ويمكن تعويضهم بتناول عصائر الموالح مثل البرتقال والليمون.

يشار إلى أنه تم خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20 % بدلا من 30 % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخرى خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الاخرى من قائمة السلع التى تتعرض لفحوصات اضافية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية.