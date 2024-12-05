هيئة الدواء تكشف أعراض الإمساك وطرق العلاج.. إنفوجراف

كشفت هيئة الدواء عن أعراض الإمساك والتى تتمثل فى:​

- خروج البراز بصعوبة أو مع وجود ألم.​

- خروج البراز أقل من 3 مرات فى الأسبوع.​

- الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة، ألم أو تقلصات فى البطن.​

- الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل بعد التبرز.​

- الشعور بالخمول.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، آليات ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلى قبل بدء أى علاج وفى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​

وتابعت علاج الإمساك بيكون عن طريق تعديل النظام الغذائى ووتناول الأطعمة اللى بتحتوى على الألياف زى الفول والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وتغيير نمط الحياة من خلال زيادة تناول المياه، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع تغيير أو إيقاف الدواء المسبب للإمساك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلى واستخدام الملينات ولكن بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.