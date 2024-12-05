اليوم السابع
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محافظ مطروح يبحث مع رئيس اتحاد الرماية إنشاء نادى للرماية بالمحافظة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 07:39 م
محافظ مطروح يبحث مع رئيس اتحاد الرماية إنشاء نادى للرماية بالمحافظة جانب من اللقاء
مطروح – حسن مشالي

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، لبحث ومناقشة إنشاء نادى للرماية بمطروح.

 

ورحب محافظ مطروح، بمقترح إنشاء نادي للرماية، خاصة أن أبناء المحافظة يهتمون بهذه اللعبة وفوز عدد منهم بمراكز متقدمة في العديد من  البطولات.

 

وأهدى رئيس اتحاد الرماية، درع الاتحاد للواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديراً لجهوده في الارتقاء بالمجال الرياضي، خاصة دعم إقامة نادي للرماية بمطروح.

 

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت إقامة مسابقة للرماية، برعاية وتنظيم الاتحاد وشارك فيها عدد كبير من أبناء مطروح، من مختلف المراكز والمدن، وكشفت عن وجود أعداد كبيرة من الهواة والمحترفين في الرماية، وأن كثير منهم يطالب ويسعى لإنشاء نادي للرماية، من خلال التواصل والتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية.

 

 







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