محافظ القاهرة يفتتح معرض "صنع فى دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نائبًا عن محافظ دمياط افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال جولته بالمعرض أشاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالمعروضات وجودتها وأسعارها التنافسية ، وأكد أن محافظة دمياط تتمتع بشهرة واسعة بجودة وتنوع منتجاتها من الأثاث ، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس إهتمام الدولة المصرية و أجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطنى ولتحقيق التنمية بهذا القطاع ودعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ويشارك فى المعرض المقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 66 عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط، وشركة مدينة دمياط للأثاث، واللجنة التعاونية لصناعة الأثاث، والجمعيات التعاونية بدمياط لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وتمتد فعاليات المعرض لمدة 10 أيام من اليوم وحتى 14 ديسمبر الجارى حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.