كيف يكشف لون العين عن المخاطر الصحية؟ تدابير وقائية

كتب – حسام الشقويرى

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض المخاطر الصحية قد تكون مرتبطة بلون العين. على سبيل المثال، وجد تحليل أن العيون الزرقاء أو ذات الألوان الفاتحة والعينين البنيتين أو الخضراء أو متوسطة اللون مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بنوعين شائعين من سرطان الجلد، سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية مقارنة بالعيون ذات اللون البني الداكن، وفقا لما نشره موقع healthshots.

العيون الزرقاء أكثر حساسية للضوء



أظهرت دراسة أجريت على سائقي السيارات الأوروبيين أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء لديهم ميل أكبر للضوء الضال داخل العين، وهي ظاهرة يتشتت فيها الضوء الذي يمر عبر العين، مما يؤدي إلى زيادة الوهج ورؤية ضبابية وانخفاض التباين.

يقول الدكتور أوسيووما أبوجو، المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون في منطقة نورفولك بولاية فيرجينيا، "إن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء لديهم انخفاض في صبغة الميلانين في الطبقة الأمامية من قزحية العين، مما يتسبب في تشتت الضوء وامتصاص بعض الأطوال الموجية الأطول للضوء التي تصل إليهم. وبهذه الطريقة تحصل عيونهم على اللون الأزرق، تمامًا كما تحصل السماء على لونها الأزرق.

"إن نقص الصبغة هو أيضًا ما قد يجعل هذه العيون أكثر حساسية للضوء. وقد بحثت العديد من الدراسات في كمية الضوء الضال الذي يدخل عيون الأشخاص ذوي ألوان العيون المختلفة. ووجدوا أن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء الفاتحة، عند مقارنتهم بألوان العيون الأخرى، لديهم المزيد من الضوء الضال داخل العين، مما يؤدي إلى الوهج أو الحساسية"، كما يقول الدكتور أبوجو.

ترتبط العيون ذات الألوان الفاتحة بارتفاع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

قد يعني لون العيون الفاتح زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد. كما وجدت الأبحاث أن الأشخاص ذوي العيون البنية أو الخضراء أو الزرقاء معرضون لخطر الإصابة بسرطان الجلد الخبيث في العنبية - الطبقة الوسطى من العين، والتي تشمل القزحية - أكثر من أقرانهم ذوي العيون الداكنة.

العيون البنية مرتبطة بمخاطر صحية قليلة أو معدومة

وجدت دراسة نشرت عام 2000 أن الأشخاص ذوي العيون البنية معرضون لخطر أكبر للإصابة بإعتام عدسة العين، وبالتالي يجب عليهم حماية أعينهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس. ولكن يجب التعامل مع هذا الأمر بحذر، حيث لا توجد دراسات حديثة تؤكد ذلك، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات وجود رابط مهم.

"بشكل عام، يجب على الجميع التأكد من ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100% عند الخروج في الهواء الطلق لتقليل فرص الإصابة بإعتام عدسة العين وأمراض العيون الأخرى"، و اتباع نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وعدم التدخين - هي أيضًا تدابير وقائية يمكن للناس اتخاذها".

الأحمر والأصفر والأبيض في العيون



على الرغم من أن لون قزحية عينك قد لا يخبرك بالكثير عن صحتك، إلا أن بعض التغييرات في مظهر عينيك قد تشير إلى حالات أساسية يجب فحصها من قبل الطبيب.

أحمر أبيض



إذا تحول الجزء الأبيض الساطع من عينيك (المسمى الصلبة) إلى اللون الأحمر، فقد يكون ذلك علامة على أي شيء بدءًا من التهاب الملتحمة (أو العين الوردية) إلى نزيف تحت الملتحمة .

و يكون التهاب الصلبة (عندما يظهر الجزء الأبيض من العين أحمر ومتورمًا) أحد أعراض مرض المناعة الذاتية". ورغم أنه يمكنك إدارة بعض هذه المشكلات باستخدام منتجات بدون وصفة طبية مثل أدوية الحساسية أو قطرات العين، فيجب عليك زيارة طبيب العيون إذا استمر الاحمرار والتهيج.

الأصفر الأبيض



يُعرف اصفرار بياض العينين (أو الجلد) باليرقان . ورغم شيوعه بين الأطفال، فإنه قد يكون إشارة إلى وجود حالة خطيرة كامنة لدى البالغين.

يميل اليرقان إلى التسبب في جعل الصلبة بأكملها تبدو صفراء، ولكن من الممكن أيضًا تطوير بقعة صفراء أو كتلة في الملتحمة، وهي الطبقة الشفافة من الأنسجة التي تغطي الصلبة.

حدقات العين وقزحية العين الضبابية



عندما تتطور إعتام عدسة العين ، فإنها قد تسبب غشاوة مرئية فوق حدقة العين وقزحية العين. ومع ذلك، فإنها قد تسبب تغييرات في الرؤية قبل فترة طويلة من تغيير المظهر الخارجي للعين.

حلقة القرنية البيضاء



إن ظهور حلقة رمادية أو بيضاء حول قرنيتك - الطبقة الشفافة من الأنسجة التي تغطي القزحية والبؤبؤ - لا يعد عادة سببًا للقلق، ولكنه قد يكون علامة على حالة كامنة، مثل مرض تصلب الشرايين أو مرض الأوعية الدموية السباتية المتقدم.

يُطلق عليها اسم القوس القرني، وعادةً ما تُعتبر حميدة عند الأشخاص فوق سن الخمسين، ولكن عند من هم أقل من 50 عامًا، تتطلب إجراء فحص دم للبحث عن أي خلل في الدهون (الدهون والكوليسترول).

الرعاية الوقائية لجميع ألوان العيون



ستساعدك فحوصات العيون السنوية على البقاء على اطلاع بأي تغييرات في عينيك والتي قد تعكس حالة أساسية أو مشكلة أعمق.

