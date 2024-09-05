هيئة الدواء تكشف نصائح هامة عن طرق الوقاية من سرطان الجلد.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان الجلد، وهي:​​

1- الحد من وقت التعرض للشمس، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحًا​ و4 مساءً.​​

2- استخدام واقي الشمس واسع المدى بعامل حماية لا يقل عن ​(SPF 30 وSPF 15) أو أكثر خلال العطلات المشمسة، وإعادة تطبيقه بانتظام حسب ما تتطلبه الأنشطة، على الأقل كل ساعتين

3- تغطية البشرة، وارتداء الملابس التي تغطي البشرة عندما يكون ذلك ممكنًا، وارتداء النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وقبعة واسعة الحواف لحماية الوجه والرقبة.​​

4- تجنب تسمير البشرة المتعمد، حيث يمكن أن تتسبب أسرة التسمير في تلف الجلد على المدى الطويل وقد تسبب الإصابة بـ سرطان الجلد.​