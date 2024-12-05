فاعليات متواصلة لمبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" بشرمساح فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط جولة ميدانية لمتابعة فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا جاءت بحضور الدكتور سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

قامت التربية والتعليم طلاب المدارس بعمل فقرات استعراضية والقاء شعر وغناء ورشة رسم، وندوة تنمية الاجتماعية، ندوة عن ارتباط التعليم بسوق العمل، وندوة عن حروب الجيل الرابع والخامس، كما قامت الطب البيطري بعمل كشف وعلاج مجاني 3800 حالة مابين طيور وارانب وحيوانات اليفه بالمجان بالإضافة لندوة ارشادية ضمن مبادرة يلا نوعيها والتي تستهدف رفع الوعي لدي المرأة لزيادة تمكينها اقتصاديا عن التربية الامنة علاوة علي لقاءات إرشادية متنوعة عن انفلونزا الطيور والتربية الامنة.

ونظمت هيئة تعليم الكبار ندوة عن أهمية التعليم المستمر لأنه سليل للتنمية والتقدم ومخاطر الامية علي الفرد والمجتمع وعمل امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة، فيما عقدت القوي العاملة السلامة والصحة المهنية ندوة عن مفهوم السلامة والمهنية وتأمين بيئة العمل وندوة لإدارة الرعاية عن خدمات المديرية وحقوق العامل، وعقدت إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة قامت ندوة عن لا تصنع معاق في بيتك

فيما وزعت التضامن الاجتماعي 110 مساعدات عينية، وتوزيع 7500 مساعدات نقدية من الجمعيات، وتوزيع 2 فيزا تكافل وكرامة الخيرية عمل استمارات، وعمل ندوة تثقيفية وتعليمية للأسر عن الزواج المبكر، وندوة عن مخاطر الأمية وأهمية التعليم، فيما نظمت الازهر مجموعة من الدروس الدينية ووعظ وافتاء كما تم عمل ندوه عن الخدمات التي تقدمها منطقة دمياط الازهرية وجدوي مبادرة "مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان".



وشاركت الإدارة الصحية بفريق متحرك لتقديم المبادارات بالكشف المبكر علي الامراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وندوة عن 1000يوم ذهبية والاعتناء بالطفولة والأمومة، ونظمت إدارة مشروعك بالوحده المحليه ندوة عن مشروعك وكيفيه منح القروض، وعقدت مديرية الأوقاف ندوة انت عند الله غال، وندوة الاحسان أساس البنيان، ووحدة السكان بالوحدة مبادرة عن تحدث معه. وندوة عن أخطار الزواج المبكر.



ووزعت القوات المسلحة 30 كرتونة تكافل وكرامة، وعقدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى، وندوة توعية خارجية للجمهور المحلي، فينا نظمت إدارة كوبري دمياط الحضاري ندوة عن تنمية المواهب، وعقدت مديرية الثقافة ندوة عن أبرز ما انجزه الرئيس عبدالفتاح السيسي من عام 2014 ، وقامت هيئة الإسعاف ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية

وقدمت المكتبة المتنقلة مجموعة من الخدمات للطلبة والأطفال وانشطة، فيما قا المركز التكنولوجي بالرد على استفسارات من بعض المواطنين على الخدمات المقدمه له، وقامت سيارة التموين بالبيع بأسعار مخفضة للسادة المواطنين.



