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فئات محظورة من السفر لأداء مناسك الحج.. تعرف عليها

الخميس، 05 ديسمبر 2024 11:44 ص
فئات محظورة من السفر لأداء مناسك الحج.. تعرف عليها حج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تهتم وزارة الداخلية بالمنظومة الصحية حيث توفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة.


ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف  الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى, مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة "وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ") كما يُشترط إكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحــة والسكان المصــرية تنسيقاً مــع الجانب السعودى }تطعيم الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات – بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) المُحدثة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م، وذلك للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن( 65 ) عام.
 

وتقدم وزارة الداخلية العديد من الامتيازات لحجاج القرعة، حيث تتمثل التيسيرات المقدمة من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن في حجز فنادق قريبة من الحرمين المكي والمدني، حتى يستطيع الحجاج التردد على المقاصد الإسلامية بسهولة ويسر، فضلا عن الاهتمام بوسائل النقل، أثناء تفويج ضيوف الرحمن من مقار إقامتهم للمناسك المقدسة، مثل "منى والمزدلفة وعرفات"، والعودة مرة أخرى بواسطة سيارات حديثة ومكيفة، والاهتمام بالمنظومة الغذائية من خلال توفير الوجبات، لا سيما في المشاعر المقدسة، حيث يتم توفير الوجبات الجافة والساخنة، وتجهيز مخيمات رائعة بشكل متحضر ومكيفة، وتوفير المرطبات للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

 






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