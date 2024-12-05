عودة الكتاتيب.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة وزارة الأوقاف × 6 معلومات

كتب لؤى على

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، مبادرة «عودة الكتاتيب من جديد» تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، لحفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه والتعرف على أصول الدين الإسلامي من خلال المنهج الوسطى الأزهرى على أيدى نخبة مختارة من المحفظين، واستقطاب النشء وتحصينهم، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

انطلقت المبادرة من دار الشيخ محمود أبو عامر بقرية كفر الشيخ شحاته مركز تلا بـ محافظة المنوفية.

الوزارة تسعى للحفاظ على دولة التلاوة المصرية لتخريج الحفاظ المهرة المتقنين.

استخدام الأساليب المعاصرة لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته.

تهدف لحمايةً النشء من التطرف ورعايةً للمواهب المتميزة.

تخريج أجيال من العمالقة فى قراءة القرآن الكريم.



استقطاب النشء وتحصينهم ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».