وزير الأوقاف: الإسلام نظر إلى ذوى الهمم نظرة رحمة وتقدير وعدهم شركاء بالخير

كتب لؤى على

أكد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن الاهتمام بذوى الهمم واجب دينى وإنسانى يؤكد قيم الإسلام السمحة التى جاءت لتكفل للإنسان كرامته وترفع الحرج عنه.

وأوضح الوزير أن القرآن الكريم أشار إلى حقوق ذوى الهمم ورفع الحرج عنهم فى قوله تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"، وهو تأكيد للعناية الإلهية بهذه الفئة الكريمة.

وبيَّن الدكتور أسامة الأزهرى أن النبى الكريم (صلى الله عليه وسلم) جعل من الضعفاء محورًا لتحقيق النصر والرزق حين قال: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟"، مؤكدًا أن هذه الكلمات الشريفة، التى تغالب الضعف الفطرى وتبهرنا بالقدرة المكتسبة، تؤكد دور هذه الفئة فى بناء المجتمعات، مشددًا على أن تكافل المجتمع معهم واجب شرعى ومسئولية وطنية.

وأشار الأزهرى إلى أن الإسلام نظر إلى ذوى الهمم نظرة رحمة وتقدير وإكبار، وعدّهم شركاء فى الخير والعطاء، موضحًا أن الخطاب القرآنى يغرس فى النفوس قيمة رعاية الضعفاء عمومًا، ومن بينهم ذوو الهمم، ويحث على صيانة حقوقهم وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وأن الشريعة الإسلامية وضعت من التيسيرات والأحكام الخاصة ما يراعى ظروفهم، إذ خففت عنهم فى التكاليف الشرعية بما يناسب أحوالهم، مشددًا على أن ذلك يؤكد الرحمة الإلهية التى وسعت كل شيء، داعيًا المجتمع إلى الاقتداء بتلك القيم من خلال دعم هذه الفئة وتمكينها لتكون عنصرًا فاعلًا فى البناء والنهوض بمجتمعاتها.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم؛ إيمانًا منها بدورهم المحورى فى المجتمع، موضحًا أن الوزارة عملت على تطوير استراتيجيات تهدف إلى دمجهم وتعزيز تمكينهم ثقافيًا واجتماعيًا ووظيفيًا، كما أكد أن الوزارة أسهمت فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء الثقافى للمجتمع ودمج ذوى الهمم، بما يدعم هذا التوجه ويحقق أهداف العدالة الاجتماعية.

وأوضح الدكتور الأزهرى أن الوزارة خصصت مكتبًا بالدور الأول بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلقى شكاوى ذوى الهمم وطلباتهم، وتقديم الخدمات لهم بأفضل السبل، كما خصصت مبلغ خمسين مليون جنيه لدعم صندوق "عطاء" المخصص لدعم ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الإعاقة، وذلك من موارد الوزارة الذاتية فى إطار التزامها برفع مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئة المكرمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على تطوير جهودها الثقافية فى هذا الصدد، فأصدرت كتبًا من سلسلة "رؤية للنشء" بلغة برايل، مثل كتاب "القفز فوق الصعاب"، وكتاب "حروب وهمية"، وكتاب "أركان الإسلام"، وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الحق فى المعرفة للجميع، مشيرًا إلى توزيع تلك الإصدارات على المؤسسات والمكتبات المركزية بالمساجد الكبرى فى عدد من المحافظات.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أنه قد أناب الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، لحضور احتفال الدولة "باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة"، الذى يعقده المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تحت عنوان: "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف ستظل داعمة لكل ما يحقق التمكين لهذه الفئة الكريمة؛ انطلاقًا من رسالتها الوطنية والدينية.