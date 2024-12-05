عزل حارات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى تمهيدا للتشغيل.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أعلى الطريق الدائرى، رصد خلاله أعمال عزل الحارة المرورية المخصصة للأاتوبيس الترددى المقرر تشغيله على الطريق الدائرى والذى أقرب تشغيله.

وأنشأت وزارة النقل حلول بديلة لمنع عودة التوقف العشوائى على الطريق الدائرى والذى كان يسبب تكدس مرورى خاصة عند السلالم الموجود على الطريق أمام الشوارع والمواقف، وعلى الرغم من توسعة الطريق الدائرى الا أن الوزارة ترى أن استمرار مرور الميكروباص عليه سيؤدى إلى عودة المواقف العشوائية وأزمات المرور.

وأنشأت وزارة النقل طريق الخدمة وهو طريق موجود اسفل جانبى الطريق الدائرى وموازى له، بطول الطريق بعرض 10 متر لكل اتجاه، وهو مخصص لسير الميكروباص مع انشاء مواقف للسرفيس أسفل الدائرى فى المناطق التى تسمح بذلك أو فى أماكن مجاورة له، حيث يتم ازالة العقارات الواقعة بمسار طريق الخدمة وكذلك بمكان المواقف المقرر إنشائها.

وسيتم إزالة السلالم الموجودة بطول الطريق الدائرى، سواء العشوائية او الرسمية لمنع صعود المواطنين الى الطريق مرة أخرى، مع انشاء سلالم وانفاق أخرى تربط مواقف السرفيس والميكروباص بمحطات الأتوبيس الترددي السريع الجارى تنفيذها حاليا.

ومن المقرر أن تكون محطات الأتوبيس الترددى هى بديل المواقف العشوائية التى انشأئها سائقى الميكروباص والمنتفعين "الكارتة العشوائية"، حيث لن يسمح للميكروباص التحميل من الطريق الدائرى خاصة وانه لن يسمح ايضا بصعود الركاب للطريق مرة اخرى الا بمحطات الاتوبيس الترددى وهى محطات معزولة عن الطريق الدائرى ولن يتمكن الميكروباص من دخولها.

ومنع التحميل من الطريق الدائرى لا يعنى منع السيارات من نوعية الميكروباص السير عليه، فيمكن لأى سيارة السير على الطريق دون مشاكل بشرط ألا تحاول تحميل الركاب من الطريق، خاصة أن الطريق بالكامل سيراقب بالكاميرات.

وسيتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى وهى "محطة المشير طنطاوى - محطة كايرو فستيفال سيتى - محطة أكاديمية الشرطة - محطة طريق السويس - محطة عدلي منصور - محطة موقف العاشر من رمضان - محطة غرب الرشاح - محطة التروللي - محطة مؤسسة الزكاة- محطة مصرف بلبيس - محطة عزبة الجزيرة - محطة المرج - محطة رشاح والخصوص - محطة مسطرد - محطة متولي الشعراوي - محطة العصار - محطة منطي - محطة إسكندرية الزراعي - محطة بسوس - محطة بسوس القناطر - محطة الوراق - محطة تحيا مصر - محطة مترو إمبابة - محطة بشتيل - محطة أحمد عرابي - محطة أرض اللواء - محطة محور 26 يوليو - محطة المعتمدية - محطة زنين - محطة صفط اللبن - محطة منشية البكاري - محطة النور - محطة مسجد المدينة - محطة فيصل - محطة الهرم - محطة ترسة - محطة مصر للطيران - محطة الطالبية - محطة المنيب - محطة البحر الأعظم - محطة الزهراء - محطة العزبة - محطة محور الحضارة - محطة الجزائر - محطة الأوتوستراد - محطة الهضبة الوسطى - محطة سيتي سنتر المعادي - محطة الصيد - محطة البروان - محطة محور الشهيد - محطة مدخل التجمع.