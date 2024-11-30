اليوم السابع
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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى فى الجيزة

السبت، 30 نوفمبر 2024 03:48 م
تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى فى الجيزة محطات الأتوبيس الترددى
كتب ـ محمود عبد الراضى

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 30/11/2024، مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وترغب فى السير باتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه طريق الواحات ثم النزول يميناً لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، فى اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى اتجاه ميدان الرماية.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.







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