ضوابط تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي عن الفصل الدراسى الأول فى شهر يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية مع مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة 2024، على أن يتم : تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات فى الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بإحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.



- اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025.

مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائي (تقييم مبدني واعتبار الفترة من 16 / 1/ 2025 حتى 23 يناير تقییم نهائی.