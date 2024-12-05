سفاح الغربية يكشف عن جرائمه.. اعترافات دفعت المحكمة لوصفه بـ"الفاجر"

كتب – أحمد عبد الهادى - الغربية - مصطفى عادل

شهدت محكمة جنايات المحلة، محاكمة عبد ربه موسى المعروف إعلاميا بـ«سفاح الغربية»، المتهم بـ قتل 5 سيدات.

ومن أبرز اعترافات السفاح أمام المحكمة:

- حاولت التخلص من حياتى مرتين وفشلت، إحداهما صعد للطريق الدائري لإنهاء حياته لكن قائد إحدى السيارات انتبه له وتوقف فجأة ما تسبب في وقوع حادث مروري ووفاة أشخاص.

- صدمة نفسية في أثناء طفولتى هي السبب وراء ارتكابه الجرائم.

- أنا عار على أهلى وأولادى وجلبت لهم المصائب، ولي ولد و3 بنات من زيجات سابقة، وتزوجت 5 مرات.

- برغم كل ما فعلته أهلى يقومون بزيارتي فى السجن وغير مصدقين قيامي بتلك الجرائم.

- قتلت إحدى زوجاتى عام 2011 لكنى دفنتها حينها على أساس أنها وفاة طبيعية.

- حاولت قتل زوجة ثانية لكنها نجت بأعجوبة.

- في طفولتى شاهدت والدتى في موقف حرج فترك أثرًا نفسيتى لبقية حياته.

- كنت أوبخ بشكل دائمً، ما شكل لديى انحرافًا نفسيًا دفع به إلى ارتكاب جرائم قتل متسلسلة.

- مش عاوز استعطاف من أي حد ولم أطلب محامين، ولا أريد من أحد الدفاع عني.

- أجاب على القاضي: اتكل على الله وقول الحكم.. أنا راضي.

- رد القاضي عليه قائلًا: "اللي زيك لا يستحق الحياة.. إنت مجرم فاسد فاجر.

كانت محكمة جنايات المحلة قد أحالت، أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه عما اقترفه من جرائم قتل 5 سيدات، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

انعقدت المحكمة واستدعت سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق روحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا على ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح السيدات بالغربية وحيثيات التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على المتهم.

