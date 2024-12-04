لحظة إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتى الجمهورية والنطق بالحكم يناير المقبل.. فيديو

الغربية - مصطفى عادل

ينشر اليوم السابع، فيديو للحظة إحالة محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف باسم سفاح الغربية لفضيلة مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت جلسة محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات للمداولة والنطق بالحكم.

كانت المحكمة قد انعقدت واستدعت هيئة المحكمة سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق روحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا على ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على المتهم.