رئيس هيئة التأمين الصحى يتفقد مستشفى مبرة ميت غمر

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى المبرة بميت غمر، التابعة لفرع شمال شرق الدلتا، وذلك في إطار التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين، لتلبية احتياجاتهم الصحية بكفاءة وفاعلية.

وقام الدكتور أحمد مصطفى، بزيارة أقسام الجراحة، والأطفال، والعمليات، والعناية المركزة، كما اطلع على مؤشرات الأداء، وعدد العمليات المنفذة، ونسب الإشغال، والترددات على العيادات الخارجية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية.

وتضم المستشفى 56 سريرًا، بينها 4 أسرة رعاية متوسطة، و10 حضانات ، و6 حضانات NICU، إلى جانب أقسام الاستقبال والطوارئ، وأقسام الأطفال والجراحة، والنساء والرمد، والأنف والأذن، والعظام، كما تضم وحدة الأشعة العادية والتليفزيونية، بالإضافة إلى معمل التحاليل الطبية.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة الدكتور احمد جمال رئيس الاداره المركزيه للادارة الاستراتيجية وبحضور دكتور محمد رشيد مدير المستشفى .