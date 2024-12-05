رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يشارك باجتماع للمنتدى الإفريقى لوكالات حماية البيئة

محمد صبحى

شارك الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بمصر ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتكنولوجيا الفضاء والشئون الإفريقية، في اليوم الثاني من اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى الإفريقي لوكالات حماية البيئة (AFEPA).

وقدم الدكتور إسلام أبوالمجد عرضًا توضيحيًا حول الأدوات والتطبيقات المبتكرة في مجال الرصد البيئي، مستعرضًا إمكانيات الهيئة المُتميزة والدور الهام الذي تقدمه في مختلف المجالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما عرض رئيس الهيئة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والتي قد تؤثر بشكل سلبي على بعض المناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود على المستوى الإقليمي والدولي للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

ويشارك في تنظيم اجتماع المائدة المستديرة الثاني للمنتدى الأفريقي لوكالات حماية البيئة، كل من المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-ROA) وبرنامج الاستدامة الإفريقي التابع لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).

وتستضيف جمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الذي يُقام بالقاهرة، على مدار 3 أيام، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.