التغيرات المناخية أبرزها.. تعرف على أسباب التصحر

كتبت أسماء نصار

يعتبر التصحر من أهم الكوارث التي تهدد مظاهر الحياة المختلفة، فهو عبارة عن الاختلال في توازن العناصر المختلفة المكونة للنظم الإيكولوجية وتدهور خصائصها الحيوية وانخفاضها بدرجة كبيرة حتي لا تفى بالاحتياجات الضرورية للإنسان والحيوان خاصة الغذاء.

وعادة يكون التصحر نتيجة مباشرة لسوء استغلال الإنسان للعناصر البيئية والتي ينتج عنها سلسلة من التغيرات التدهورية في الغطاء النباتي وتغير في المناخ، ما ينتج عنه ظروف جديدة هشة وأكثر حساسية، الأمر الذي يهيئ مضاعفة وزيادة تولد الظروف البيئية غير الملائمة ومضاعفة تأثيرها سلبا، وغالبا ما تحدث ظروف التصحر في المناطق الحرجة والقابلة للتصحر"المناطق الجافة وشبة الجافة".

وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب مشكلة التصحر:

التغيرات المناخية

تراجع الغطاء النباتى

إجهاد التربة

طرق الزراعة غير المستدامة

زيادة التعداد السكاني

الرعى الجائر

إزالة الغابات

التمدن يتسبب في اختفاء الغطاء النباتي

سوء استثمار واستغلال العناصر البيئية الطبيعية

حركة الآلات بشكل كبير في المناطق الصحراوية

الرى المفرط

الزراعة الحدية

استغلال المناطق الصحراوية لأغراض ترفيهية

تلوث الماء والهواء والتربة

زحف الكثبان الرملية