اليوم السابع
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حماس: نتنياهو مسؤول عن مقتل عشرات المحتجزين ولا بديل عن وقف العدوان

الخميس، 05 ديسمبر 2024 11:05 ص
حماس: نتنياهو مسؤول عن مقتل عشرات المحتجزين ولا بديل عن وقف العدوان الجناح العسكري لحركة حماس
كتب سمير حسنى

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قالت حركة حماس، إن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من المحتجزين يؤكد صحة روايتنا وبطلان روايته، وتحمله مسؤولية التداعيات التي حدثت في حينه.

أضافت حركة حماس، ان مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحررهم بل يقتلهم، نقلا عن "القاهرة الإخبارية".

اتهمت الحركة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن مقتل عشرات المحتجزين بسبب إفشاله التوصل لاتفاق، مشددة على أنه لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل.







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