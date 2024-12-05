جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية على إدارة الجمرك

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس بجولة مرورية على مقر إدارة أوقاف الجمرك ووجه فضيلة وكيل الوزارة بضرورة بذل المزيد من الجهد، مع متابعة الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية المختلفة.

وطالب العاملين بتكثيف العمل الدعوي حتى نؤدي الدور المنوط بنا وهو خدمة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير والأخلاق الاسلامية والتصدي للأفكار المتطرفة خدمة لديننا ووطننا موضحاً أن هناك استراتيجية من أربعة محاور تعمل عليها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف .

وأكد ان هناك توصيات بمواجهة التطرف الديني ومواجهة التطرف اللاديني وبناء الإنسان وصناعة الحضارة كما وجه فضيلته بالاهتمام بالشؤون الإدارية وتحديث السجلات وقواعد البيانات أولاً بأول ومتابعة المستحقات المالية صرفاً أو خصماً متمنياً.